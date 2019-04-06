Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Yakalandı
34 dakika önce
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski hakim adayı yakalandı.
Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski hakim adayı yakalandı. Tokat
Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim adayı Tülin Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı.
Tülin Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Tokat'a gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA
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