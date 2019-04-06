Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Yakalandı

Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Yakalandı

34 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski hakim adayı yakalandı.

Eskişehir'de Aranan Fetö Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski hakim adayı yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim adayı Tülin Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı.

Tülin Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Tokat'a gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

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