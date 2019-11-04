Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de aranan hırsızlık zanlısı İzmir'de yakalandı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de aranan hırsızlık zanlısı İzmir'de yakalandı

Eskişehir'de aranan hırsızlık zanlısı İzmir'de yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de aranan hırsızlık zanlısı İzmir'de yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında 16 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve kentteki çok sayıda evden hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan A.T'nin İzmir'de olduğunu belirledi.

İzmir emniyeti ile temasa geçen ekipler, şüpheli A.T'yi saklandığı evde sahte kimlikle yakaladı.

Eskişehir'e getirilen zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:17 Kaynak: AA
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