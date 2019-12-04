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Eskişehir'de aranan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü Göknur Ç. ile 9 ayrı suçtan aranan 17 yaşındaki Ö.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de aranan şüpheliler yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü Göknur Ç. ile 9 ayrı suçtan aranan 17 yaşındaki Ö.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2011 yılından bu yana 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan Göknur Ç. ile 9 farklı suçtan aranan Ö.A.'nın (17) kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince takibe alınan 2 kişi durumu fark ederek kaçtı. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından Göknur Ç. ile Ö.A. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Göknur Ç.'nin hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası olduğu, Ö.A.'nın ise Eskişehir Çocuk Mahkemesi ile Sulh Ceza Hakimliğince 9 farklı hırsızlık ve benzeri suçlardan arandığını, ayrıca 23 suç kaydı olduğu tespit edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
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