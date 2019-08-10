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Eskişehir'de Arefe Günü alışveriş yoğunluğu

33 dakika önce

Eskişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehir merkezindeki uğrak yerlerinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Eskişehir'de Arefe Günü alışveriş yoğunluğu, System.String[]
Eskişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehir merkezindeki uğrak yerlerinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşlar Arefe Gününde bayram alışverişi için cadde ve sokakları, mağazaları doldurdu. Eskişehir'in uğrak alışveriş mekanlarından olan tarihi Hamamyolu Caddesinde alışveriş yoğunluğu had safhaya ulaştı. Bayram tatilini rahat geçirmek isteyen vatandaşlar bayram alışverişini günü boyu yaptı.

Hamamyolu'nda 40 yıldır esnaflık yapan Şemsettin Karakaya, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, "Şu sıralar bayram dolayısıyla yoğunuz. Her bayramda olan normal bir yoğunluk var. Bayramın sonuna kadar bu yoğunluk devam eder" diye konuştu.

Gurbetten bayram tatili için memleketlerine dönen vatandaşların da rağbet gösterdiği tarihi caddede, polis ekiplerinin de güvenlik önlemleri aldığı görüldü. - ESKİŞEHİR
Kurban Bayramı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:56 Kaynak: İHA
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