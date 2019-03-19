Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Arkadaş Cinayeti Davasında Karar

Eskişehir'de Arkadaş Cinayeti Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de, kavga sırasında bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada yargılanan iki arkadaştan biri 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir'de Arkadaş Cinayeti Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, kavga sırasında bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada yargılanan iki arkadaştan biri 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Emre Karakuş (25) ve tutuksuz sanık Bedirhan A. (18) ile avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada cinayetle hiçbir alakasının olmadığını öne sürerek tahliyesini talep eden tutuklu sanık Emre Karakuş savunmasında, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Bedirhan A'nın beraatine, tutuklu sanık Emre Karakuş'un ise "kasten adam öldürmek" suçundan 18 yıl hapsine karar verdi.

Büyükdere Mahallesi'ndeki bir evde arkadaşlar arasında geçen yıl haziran ayında yeni alınan SIM kartın çalışmaması nedeniyle çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Ejder As, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Bedirhan A. ve Emre Karakuş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Bedirhan A, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:34 Kaynak: AA

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