İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu mevkide yapılan araştırmada, söz konusu kişinin tarlasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde haç ve değişik figürler bulunan taş eser ele geçirildi.

Kaynak: AA

Sivrihisar, Eskişehir, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçi tarihi eser buldu - Son Dakika

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