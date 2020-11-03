Eskişehir'de artan koronavirüs vakalarının ardından HES kodu uygulamasına geçildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu olarak HES kodu uygulamasına geçildiği açıkladı. Karara göre kamu kurumlarının yanı sıra 250 kişiden fazla personel çalıştıran fabrika, atölyeler, ve alışveriş merkezleri ile günlük giriş-çıkışı 100 kişiden fazla olan umuma açık istirahat, eğlence yerleri gibi yerlerde de HES kodu sorgulaması yapılacak, risk taşımayanlara hizmet verilirken, risk taşıdığı tespit edenler ise sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanarak yeni tedbir kararları aldı. Kurul kararına göre, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlara girişlerinde zorun olarak HES kodu istenmesine, banka, elektrik, internet, su abonelikleri, posta dağıtım gibi işlemleri yürüten işletmelere, 250 personelden fazla çalıştıran fabrika, atölye ve üretim tesislerine, alışveriş merkezine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılması zorunluluğu getirildi. Ayrıca kurul, kamu kurumlarının yanı sıra, oturma kapasitesi 10 masadan fazla olan veya günlük giriş-çıkış sayısı 100 kişiden fazla olan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri gibi yerlerde de HES kodu sorgulaması yapılması kararı aldı.

BELEDİYE GİRİŞLERİNDE HES KODU SORULUYORValiliğin aldığı HES kodu uygulama kararının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de girişlerde HES kodu sorgulamasına geçti. Belediye ana hizmet binası başta olmak üzere dış birimler ve merkezlerde HES Kodu sorgulamaya başlandı. HES Kodu olmayan vatandaşlara yönlendirmeler yaparak Hayat Eve Sığar mobil uygulaması veya SMS üzerinden kod almalarına yardımcı olan ekipler, sorgulama sonucunda uygulamada 'risksizdir' yazısını gördükleri vatandaşları binaya kabul ediyor. HES Kodu'nun toplu taşıma ve kamu kurum kuruluşlarında zorunlu hale geldiğini hatırlatan yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı.TOPLU TAŞIMA DA SON TARİH 20 KASIMSağlık Bakanlığı'nın mobil uygulaması Hayat Eve Sığar programı üzerinden alınan HES kodu, Eskişehir'deki toplu taşıma araçlarında 20 Kasım itibarıyla uygulamaya konacak. 5 Kasım'dan itibaren toplu taşımada tek kullanımlık biletlerin satışının durdurulacağı ve tüm toplu taşıma kartları için HES Kodu sorgulamasının zorunlu hale getirileceği ifade edildi.KENTTE VAKA SAYILARI ARTMASI ENDİŞE YARATTIMart ayından bu yana Eskişehir'de 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, pozitif vaka olarak evde 5 bin 200 kadar kişi, üç hastanede ise 600 kadar koronavirüs hastasının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Eskişehir'deki koronavirüs vakalarındaki artışı Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasına da yansıyor. Eskişehir'in risk haritasında kent neredeyse tamamında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı.MHP MİLLETVEKİLİDE KORONAVİRÜS OLDUMHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sazak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cuma gününden beri hekimlerimizin takdirleri doğrultusunda Covid-19 tanısıyla müşahede altındayım. Özveriyle çalıştığına şahit olduğumuz sağlık personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Maske ve sosyal mesafe kurallarına göstereceğimiz hassasiyetin bu dönemde hepimiz için en büyük destek olacağını unutmayalım" dedi.97 KİŞİYE 305 BİN TL CEZA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde 2 dernek binasında sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 97 kişiye 3 bin 150'şer TL'den toplam 305 bin 550 TL idari para cezası kesildi.