Eskişehir'de Asansör Düştü: 5 Yaralı
1 saat önce
Eskişehir'de bir apartmanda bindikleri asansörün boşluğa düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Eskişehir
'de bir apartmanda bindikleri asansörün boşluğa düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arifiye
Mahallesi Dönemeç Sokak'taki bir eve misafirliğe giden M.D. (42), Z.G. (40), M.Y. (51), T.N.Y. (6) ile A.G. (32), apartmanın 2. katındaki asansöre bindi.
Hareket halindeki asansörün kabininin bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle zemine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Apartman sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla asansörden çıkan yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:32 Kaynak: AA
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