Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Asansör Düştü: 5 Yaralı

Eskişehir'de Asansör Düştü: 5 Yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de bir apartmanda bindikleri asansörün boşluğa düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Eskişehir'de Asansör Düştü: 5 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'de bir apartmanda bindikleri asansörün boşluğa düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Dönemeç Sokak'taki bir eve misafirliğe giden M.D. (42), Z.G. (40), M.Y. (51), T.N.Y. (6) ile A.G. (32), apartmanın 2. katındaki asansöre bindi.

Hareket halindeki asansörün kabininin bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle zemine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Apartman sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla asansörden çıkan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Arifiye, Eskişehir, Güncel
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