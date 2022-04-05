Eskişehir'de asayiş - Son Dakika
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Eskişehir'de asayiş

05.04.2022 12:51
Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Bu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları öne sürülen 3 kişi için toplam 5 bin 457 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahibi M.Z. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ve "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesinde C.K'ye ait otomobili durdurdu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde ruhsatsız tabanca ile 9 fişek bulundu.

Şüpheli hakkında "Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" suçundan yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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