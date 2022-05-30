Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de mezarlık girişinde bulunan iki profil kapıyı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 20 Mayıs'ta Karacaşehir Mahallesi'ndeki mezarlık girişinde bulunan iki profil kapının kimliği belirsiz kişilerce çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Jandarma, hırsızlık olayı şüphelileri Osman A. ile Hüsamettin A'yı saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "adam öldürme" suçundan 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.R.A, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ö, 1072 sayılı kanuna muhalefet suçundan, 10 ay hapis cezası bulunan G.E. ile "tehdit" suçundan 5 ay hapis cezası bulunan R.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

-Fuhuş operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gizli fuhuş yaptıkları öne sürülen 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde gizli fuhuş yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haklarında ilgili kanun gereği, 11 bin 106 lira idari para cezası uygulandı.