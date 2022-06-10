Eskişehir'de asayiş - Son Dakika
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Eskişehir'de asayiş

10.06.2022 10:07
Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kentte hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tepebaşı ilçesinde bir evden 20 bin lira değerindeki elektronik eşya çalınmasına ilişkin zanlı H.Y'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

Firari iki hükümlü yakalandı

Eskişehir'de aranan iki firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, polis ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından aranan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve 9 yıl 16 ay hapis cezası bulunan S.V'yi yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de asayiş - Son Dakika

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