Eskişehir'de asayiş denetiminde 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal, Ömerağa, Yenibağlar, Eskibağlar, Hoşnudiye, Cumhuriye ile Zafer mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 16 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli cezaevine teslim edildi.