Eskişehir'de asayiş denetiminde 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 17 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal, Ömerağa, Yenibağlar, Eskibağlar, Hoşnudiye, Cumhuriye, Zafer, Gökmeydan ile Gündoğdu mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 17 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca, 2 ayrı gasp suçundan aranan 1 kişi yakalandı.