Eskişehir'de asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı

08.11.2020 10:01
Eskişehir'de asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, İstiklal, Şeker, Cumhuriye, Hoşnudiye ve Zafer mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 7 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerde hakkında "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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