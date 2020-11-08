Eskişehir'de asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, İstiklal, Şeker, Cumhuriye, Hoşnudiye ve Zafer mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 7 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerde hakkında "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.