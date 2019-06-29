Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de asayiş uygulaması
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Eskişehir'de asayiş uygulaması

1 saat önce

Eskişehir'de polis ekiplerince genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Eskişehir'de polis ekiplerince genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, Eskişehir'i Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları ile İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ve Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde denetimler yaptı.
Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları da kontrol etti.
21 park, 35 metruk bina, 4 iş yeri denetlendi, 600 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.
Hakkında arama kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı. Kayıp olarak aranan iki çocuk da bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:19 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Eskişehir, Güncel
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