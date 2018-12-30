Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Asayiş Uygulaması Yapıldı

Eskişehir'de Asayiş Uygulaması Yapıldı

15 dakika önce

Eskişehir'de, polis ekiplerince genel asayiş uygulaması yapıldı.

Eskişehir'de Asayiş Uygulaması Yapıldı, System.String[]
Eskişehir'de, polis ekiplerince genel asayiş uygulaması yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, Eskişehir'i Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan karayolları ile İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ve Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde denetimler yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçlarda arama ve kontrol gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinasyonunda yürütülen uygulamada, 2 bin 920 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Uygulamada, 11 iş yerine ilgili kanunlara uymadıkları gerekçesiyle idari cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:12 Kaynak: AA

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