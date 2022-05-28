Eskişehir'de asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki denetimler sırasında D.K. ile O.A'nın üst aramaları yapıldı.

Üzerlerinde ruhsatsız iki tabanca ve 7 fişek ele geçirilen bu kişiler, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.