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Eskişehir'de aşıya yoğun talep - Son Dakika

Eskişehir'de aşıya yoğun talep

16.06.2021 14:01

- Eskişehir'de aşıya yoğun talep Randevu alanlar sıraya girdi, aşılamada 530 bin doz aşıldı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

- Eskişehir'de aşıya yoğun talep

Randevu alanlar sıraya girdi, aşılamada 530 bin doz aşıldı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Karagülle:

"Aşılamada beklediğimizin üzerinde bir taleple karşılaştık"

ESKİŞEHİR - Covid-19 aşılamasının SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için başlamasının ardından aşıya yoğun talep yaşanırken, Eskişehir'de yapılan doz sayısı 530 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 aşısıyla ilgili müjdeyi vermesinin ardından ülke genelinde aşı randevularında büyük bir artış yaşandı. Aşılamanın önce 40 yaş sınırına inmesi, ardından SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı randevularının açılması, aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmak isteyenler hastanelerdeki aşı odalarını doldurdu. Yoğunluğun en fazla yaşandığı illerden Eskişehir'de vatandaşlar aşı sırasına girdi. Bugün itibariyle Eskişehir'de yapılan aşı doz sayısı 530 bini geçti. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aslı Melek Zeytin, kentte günlük 30 bin doz kapasiteyle aşı yapıldığını kaydetti.

"200 binden fazla vatandaşımızın 2 doz aşısı tamamlandı"

Aşının Covid-19 salgınında en güçlü silah olduğunu aktaran Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Zeytin, "Aşı bizim pandemideki en güçlü silahımız. Eskişehir halkımız da aşı konusunda duyarlı. Aşı hakkı kazanan vatandaşlarımız randevularını alarak sağlık tesislerimize başvuruyorlar. Eskişehir'de yaptığımız yaklaşık doz sayısı bugün itibariyle 530 bini geçti. Dün 23 bin 150 doz aşı ile aşılama çalışmasının başından beri en yüksek doz aşıyı yaptık. 200 binden fazla vatandaşımızın da 2 doz aşısı tamamlandı. 30 bin kapasiteyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir an önce maskelerimizden kurtulmak ve normal hayatımıza dönmek için aşı hakkı kazanan tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Aşılamada beklediğimizin üzerinde bir taleple karşılaştık"

Eskişehir halkının aşı konusunda duyarlı olduğuna ve beklenenin üzerinde taleple karşılaştıklarını söyleyen, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Karagülle

Aşı pandeminin en önemli silahı ve vatandaşların da normale dönebilmesi için en önemli araç. Eskişehir olarak şanslı bir şehiriz. Eskişehir halkı aşı konusunda çok duyarlı. Aşılamada beklediğimizin üzerinde bir taleple karşılaşıyoruz. Eskişehir'in oldukça iyi bir sağlık altyapısı olduğundan dolayı daha fazla kapasiteyi de kaldırabiliriz. İnsanları aşıya bekliyoruz, maskelerimizi artık çıkarmak istiyoruz. Bunun şu andaki tek yolu aşılanmak. Vatandaş aşıyla ilgili düşüncelerini bir kenara koyup ülkemizin ve dünyanın geleceği için bir an önce aşılanmak gerekiyor" dedi.

"Aşıyı epeydir bekliyorduk"

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne aşı olmak için gelen Köksal Köktaş, aşılmadaki yoğunluğun kendisini sevindirdiğini belirterek, "Aşıyı epeydir bekliyorduk. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Dün akşam inanılmaz bir yoğunluk vardı. Bugün de öyle bir yoğunluk bekliyordum. Ama tahmin ettiğim gibi olmadı. İnşallah hep böyle olur. Herkesin aşı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sinek ısırığı gibiydi"

Randevusunu aldıktan sonra hiç beklemeden aşı yaptırdığını ifade eden Fatih Sakarya, "Sinek ısırığı gibiydi. Pazartesi günü randevu aldım. Bugün 9: 40'a randevum vardı. Hiç beklemeden de oldum. Yoğunluk var ama hızlı ilerliyor. Çünkü odalar çok fazla. Herkesin gelip aşı olmasını tavsiye ederim" dedi.

Eskişehir'de aşıya yoğun talep
Eskişehir'de aşıya yoğun talep
Eskişehir'de aşıya yoğun talep
Eskişehir'de aşıya yoğun talep

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Eskişehir, doz, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de aşıya yoğun talep - Son Dakika


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