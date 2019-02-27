Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Atölyede Patlama: 1 Ölü

Eskişehir'de Atölyede Patlama: 1 Ölü

29 dakika önce

ESKİŞEHİR'de koltuk döşeme atölyesinde meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi Abdurrahman Uslu (70) yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de Atölyede Patlama: 1 Ölü, System.String[]
ESKİŞEHİR'de koltuk döşeme atölyesinde meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi Abdurrahman Uslu (70) yaşamını yitirdi.

Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Güngör Caddesi'nde, iki katlı evin zemin katında Abdurrahman Uslu'ya ait koltuk döşeme atölyesinde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler iş yerini sararken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. İş yerinde yapılan incelemede, Abdurrahman Uslu'nun cesedi bulundu.

Ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:52 Kaynak: DHA

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