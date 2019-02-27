Eskişehir'de Atölyede Patlama: 1 Ölü
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de koltuk döşeme atölyesinde meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi Abdurrahman Uslu (70) yaşamını yitirdi.
ESKİŞEHİR'de koltuk döşeme atölyesinde meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi Abdurrahman Uslu (70) yaşamını yitirdi. Yıldıztepe
Mahallesi Şehit Yüzbaşı Güngör Caddesi'nde, iki katlı evin zemin katında Abdurrahman Uslu'ya ait koltuk döşeme atölyesinde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler iş yerini sararken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. İş yerinde yapılan incelemede, Abdurrahman Uslu'nun cesedi bulundu.
Ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:34 Kaynak: DHA
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