Eskişehir'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Mehmet Önen , Çalcı Mahallesi yakınlarındaki tarlasında çalıştığı sırada köpeklerin havladığı ağaçlık bölgeye gitti. Bu sırada ayının saldırısına uğrayan Önen, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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