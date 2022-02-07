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Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı - Son Dakika

Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı

07.02.2022 13:09
Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı

Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Ertürk, ördüğü yün çorapları İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdı.

Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Ertürk, ördüğü yün çorapları İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdı.

Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde patik, bere ve eldiven ördüğünü bunların bir kısmını da ihtiyaç sahipleri ile komşularına dağıttığını söyledi.

Geçen yıl mart ayından bu yana Mehmetçikler için çorap, bere ve eldiven örmeye başladığını ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:

"Temin ettiğim ipleri örmeye başladım ve yakınlarım aracılığıyla İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçtik. Allah Türk askerine zeval vermesin. Onlar olmazsa biz burada yaşayamayız. Allah, ayaklarına taş dolandırmasın. 4 çocuk annesiyim, 9 torunum var. Nasip olur, ellerim tutarsa gelecek yıl da kahraman Mehmetçiklerimiz için örmeye devam edeceğim."

Görevli askerler tarafından araçla evinden alınan Ayşe Ertürk, komutanlık makamında İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile bir süre görüştü. Ertürk, daha sonra askerlere ördüğü çorapları teslim etti.

Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı
Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı
Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı
Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı

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İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı - Son Dakika


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