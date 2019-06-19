Eskişehir'de baca yangını panik oluşturdu
1 saat önce
Eskişehir'de, müşterilerin de içerisinde bulunduğu bir yemek işletmesinin bacası henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuştu.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
'de, müşterilerin de içerisinde bulunduğu bir yemek işletmesinin bacası henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuştu. İşletme çalışanları ile içerisinde bulunan müşteriler panik yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, olay Eskibağlar mahallesinde yaşandı. Tutuşan işletmenin bacasından alev ve dumanlar yükseldi. İşletme sahibi, çalışanlar ve içerisindeki müşteriler, alevleri ve dumanı görünce kendilerini hemen işletmenin dışına attı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çalışanlar, müşteriler ve çevredekiler tarafından panikle izlediği baca yangını küçük çaplı maddi hasara neden oldu. - ESKİŞEHİR
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