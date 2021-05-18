Eskişehir'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki bazı bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri Y.A, O.A. ile E.F'yi saklandıkları evlerde çalınan eşyalarla yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.