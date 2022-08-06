Mahalleli kaldırma çıkan araçları önlemek için kendi dubasını yaptı

Kaynak: DHA

Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza - Son Dakika

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