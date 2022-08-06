Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza - Son Dakika
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Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza

06.08.2022 10:55
Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza

ESKİŞEHİR'de, bagajda oturularak seyahat edilen anlar sosyal medyaya yansırken, otomobilin plakasına polis ekiplerince 1665 lira ceza kesildi.

ESKİŞEHİR'de, bagajda oturularak seyahat edilen anlar sosyal medyaya yansırken, otomobilin plakasına polis ekiplerince 1665 lira ceza kesildi.

Odunpazarı ilçesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde sürücüsü bilinmeyen 26 AFJ 830 plakalı otomobilin bagajında oturan kişiyi görenler, cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti. Mobese ve plaka tanıma sistemi kameralarından aracın bagajında oturularak seyahat edildiğini belirleyen polis ekipleri, plakaya 'araç dışında yolcu taşımak' suçundan 1665 lira idari para cezası yazdı.


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Kaynak: DHA

Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza - Son Dakika
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