Bağımsız Yaşam, Mesleki Eğitim, Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

Eskişehir Valiliği tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) başvurusu yapılarak hibe almaya hak kazanan "Bağımsız Yaşam; Mesleki Eğitim, Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi" projesinin imza töreni ve açılış toplantısı Eskişehir Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Törene Vali Yardımcısı Akın Ağca, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Bebka Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak ile diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ekibi tarafından hazırlanan projede Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün ortak olarak, Eskişehir Çalışma ve İŞKUR'umu İl Müdürlüğünün ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iştirakçi olarak yer alıyor.

Proje ile ilimizde ve bölgemizde örneği olmayan alternatif bir ayakta rehabilitasyon merkezi kurarak bu merkezde madde ve alkol bağımlılığı tedavisini AMATEM ya da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetiminde tamamlamış, istihdamda olmayan bireylerin sosyal hayata katılımlarına, mesleki bilgi ve beceri kazanarak kapasitelerinin artırılmasına, edindikleri bilgi ve beceriyle ve devamında kooperatif çatısı altında bir araya gelerek kazanca dönüştürmelerine katkı sağlanacaktır. Eskişehir Odunpazarı ilçesinde bulunan atıl durumdaki Akpınar İlköğretim Okulunun tadilatları yapılarak ve ek bina ile fiziksel alanı genişletilerek projenin uygulama alanı olan rehabilitasyon merkezine dönüştürülecektir. Merkezde;

Çiçek Serası Mantar Üretim Çadırı Galoş ve Bone İmalat Atölyesi El sanatları ve Hobi Atölyesi Psikososyal Destek Alanları Açık Hava Spor alanları kurulacaktır. Projenin bütçesi 1. 627. 749 TL olan ve 18 ayda tamamlanacak olan projenin bağımlılık tedavisinde tüm Türkiye'de uygulanabilir örnek bir model olmasını temenni ediyoruz.