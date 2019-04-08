Eskişehir de Bahar Resmen Başladı

Yeni Adliye Binasının konferans salonunda gerçekleşen törenle 3 belediye başkanı mazbatalarını aldılar. Mazbata töreninin ardından Odunpazarı Belediyesi önünde tören gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kutlama törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı,çok sayıda vatandaş katıldı.

Odunpazarı Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Kurt, "CHP seçim çalışmasında 24 saat kapı kapı çalışan değerli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Nihayet 4 aylık bir seçim maratonunun sonuna geldik. Bugün mazbatalarımızı aldık. Yeni görevimize başlıyoruz. Önümüzdeki 5 yılın birlikte yönetileceği, halkla birlikte karar verileceği ve halkın düşüncelerini önemseyeceğini bir 2. Dönem olacak. Bu dönemde biz Türkiye'ye örnek olmayı hedefledik. Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca bizim yüzümüzü kara çıkarmadılar. Odunpazarı Bölgesinde çalışan CHP Odunpazarı İlçe başkanı ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizleri onurla ve gururla temsil ettiler ve birlikte çalışmanın hazzını tattırdılar. Odunpazarı Seçim Komitesinden çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, çünkü onları organizasyonları ile bu zafer elde edildi. Odunpazarı'nda asıl teşekkürü Odunpazarı halkına ediyorum. Çünkü biz halkın ittifakı ile bu seçimi kazandık. Bizde başka ittifak yoktu. Bizde halk vardı. AKP'li olup da bize oy veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. MHP'li ve İYİ Partili olup da bize oy veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bizim dışımızdaki sol ve sosyalist partilerdeki hemşehrimize teşekkür ediyorum. Onların gayreti desteği ve çabasıyla bir halk ittifakını oluşturduk. Bu ittifak önümüzdeki 5 yıl içerisinde artarak, gelişerek ve büyüyerek devam edecek. Odunpazarı'nda kim ne derse desin rakiplerimize saygı gösterdik. Demokrasinin gereği olan hak arama ve düşünce ifade etme özgürlüğünü sonuna kadar destekledik ve bize yapılan hakaretleri, saldırıları ve haksızlıkları onların acemiliğine verdik. Biz herkese saygı gösteriyoruz, herkese saygı duyuyoruz ve herkesin de bize bu hakkı teslim etmesini söylüyoruz. Ben yapınca doğru başkası yapında yanlış mantığı ile hareket ediyorsak yanlış başlar. Hakim karar verirken partiye göre karar veriyorsa bu iş yanlıştır ve hukuka göre karar vermelidir. A partisi itiraz edince olur B partisi itiraz edince olmaz, böyle bir uygulama yok. Biz buna rağmen avukatlarımızın hukuki zekasıyla bu günlere geldik. Avukatlarımızın çabası ve mücadelesi bizim hakkımızın yenmesini engellemiştir.

Biz önümüzdeki 5 yıla bakacağız. Önümüzdeki 5 yıl ne yapacağız. 25 tane büyük projeyi vizyon proje olarak sunduk. Bu projeleri gerçekleştireceğiz ve kimse buna engel olamayacak. Yeter ki geçtiğimiz 5 yılda ki gibi saldırılara uğramayalım. Bize saldırana bizde saldırırız ve hiç kimseden de korkumuz yok. Biz seçim süreci boyunca terbiyemizi bozmadık ve gaza gelip de bir takım şeyleri söylemedik. Hiç kimse bize kutuyu açtırmasın. Bizi eleştirmek için önce arkana bakacaksın. Eğer arkanda bir şey yoksa gel karşıma. Eskişehir'de verilemeyen hesaplar ortadayken, yapılan kanunsuzluklar usulsüzlükler ortadayken sütten çıkmış ak kaşık gibi bizim oyumuzu çaldılar bize haksızlık yaptılar bunları geçeceksiniz. CHP'liler hiçbir zaman gönül çalmaktan başka bir şey çalmazlar. CHP'lileri hiç kimse hırsızlıkla itham edemez. Bunu şiddetle reddediyorum ve aynaya bak diyorum. Aynaya bakın ki göreceksiniz kim ne çaldı, kim ne haksızlık yaptı, kim demokrasiyi katletti. Bize bulaşmaya kalkmayın zararlı çıkarsınız. Biz geçmiş 5 yılda nasıl tek başımıza halkla bütünleşerek, halkla ittifak kurarak oyunu Türkiye'de en çok artıran belediyelerden biri olduysak önümüzdeki 5 yılda da aynısı olacaktır.

Önümüzdeki 5 yılda Odunpazarı Belediyesi'nde asla ve asla adaletsizlik olmayacak. Hak Hukuk ve Adalet için 500 km yolu yürümeye göze alan bir genel başkanın partisiyiz biz. Odunpazarı Belediyesi'nin Başkan Yardımcılarına ve Müdürlerine sesleniyorum. Asla çalışanlara adaletsizlik yapmayacaksınız. Adaletsiz davranan müdürün hesabını sormak benim birinci görevim. 5 yıl boyunca hiç kimsenin siyasi görüşüne müdahale etmedik. Odunpazarı Belediyesinde yasal olarak siyaset yapma hakkı olan sadece ben varım. Ben hiçbir çalışanımıza siyasi görüşünü sormadım. Şimdi çalışanları da uyarıyorum. Seçim sürecinde bize ihanet edenler bavulları toplasınlar. Bundan sonra Odunpazarı Belediyesinde halkçılık dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Biz halkın yönetimiyiz. Biz 400 bin kişinin yönetimiyiz. 400 bin kişiden bir teki bile gelip de bir müdürümüzden şikayetçi olursa müdür arkadaşım kusura bakmasın. İyi niyet esastır fakat iyi niyet suiistimal edilmemelidir. Çalışanlarımıza söylüyorum benden hiçbir zaman hukuksuz bir davranış olmaz fakat hak edene de hak ettiği gibi davranacağız. Siz olmasaydınız burası başkalarına geçecekti. Başkalarına geçseydi burası hesap verilemez bir yer olacaktı. "

Eskişehirspor'un sosyal medya üzerinden kaybolan ve bir türlü bulunamayan danası yerine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt seçim zaferi kutlamak adına kurban edilecek danayı Eskişehirspor'a verdi. Danayı Eskişehirspor'un 2.başkanı Mehmet Kahya teslim aldı.