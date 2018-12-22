Eskişehir'de Bahardan Kalma Gün

Eskişehir'de yaşanan son günlerin en sıcak ve güneşli hafta sonunun tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, gezi alanları ve parklarda keyifli saatler geçirdi.

Eskişehir'de yaşanan son günlerin en sıcak ve güneşli hafta sonunun tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, gezi alanları ve parklarda keyifli saatler geçirdi.



Uzun bir süredir yağışlar ve soğuk havaların etkisinde olan Eskişehir'de güneşin yüzünü göstermesi ile hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 10 dereye kadar yükseldi. Artan sıcaklık ve güneşli hava sebebe ile şehrin en yoğun bölgelerinden olan Adalar bölgesinde kafeler, diğer gezi ve park alanları, oyun bahçeleri hayli doldu. Sokaklarda ise müzisyenler enstrümanları ile birlikte şarkılar söyleyerek güneşli günün tadını çıkardı. Oyun parklarına gelen aileler ise hem çocuklarını eğlendirdi hem de bahardan kalma gün ile birlikte stres attı.



"Bahardan kalma bir gün var"



Hafta sonunu Adalar bölgesinde geçiren öğrenci grubu adına konuşan Fatih Özpınar, "Güneşli günün tadını çıkarmak istedik. Arkadaşlarla kararlaştırdık ve buraya gelmeye karar verdik. Burası zaten hep geldiğimiz bir yer. En hareketli yerlerden biri. Bahardan kalma bir gün var bugün. Arkadaşlarla toplanarak eğlenelim istedik" şeklinde konuştu.



Ailesi ile birlikte parka gelerek günü değerlendiren bir diğer Eskişehirli ise Hakan Akar'dı. Keyifli bir gün geçirdiklerini belirten Akar, şunları kaydetti:



"Bu güneşli günü değerlendirelim istedik. Çocuklarımı getirdim. Salıncaklara bindirdim. Biz de stres atmış olduk. Hava da eskiye nazaran biraz daha ılık. Güneş de var. Bölgede de bir yoğunluk görüyoruz. Herkes böyle bir hafta sonunu değerlendirmek ister. Biz de bunun için buraya geldik."



Birkaç gün daha hava açık



Meteorolojik verilere göre artan hava sıcaklığı pazar ve pazartesi günü de devam edecek. Pazartesi gündüz 11, gece 4 dereceye kadar artması beklenin hava sıcaklığı, salı gününden itibaren başlayacak yağışlarla birlikte giderek azalacak. Gelecek hafta sonu parçalı az bulutlu geçmesi beklenen hava durumuna karşılık, sıcaklık değerleri 1-2 derece arasında seyredecek. - ESKİŞEHİR

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