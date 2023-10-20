Eskişehir'de bakımsızlıktan ölen çocuğun halası mahkemede "onu aç bırakmadım" diyerek kendini savundu

Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili tutuklanan babaannesi, halası ve amcasının yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K, amcası Sezer T. ve halası Deniz T. ile Nur Elif T'nin annesi Sibel T. ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan babaanne Cihangül K, torunları Nur Elif ve ağabeyleri M.T. ve Y.T'nin hiçbir zaman bakımını üstlenmediğini iddia etti.

Esentepe Mahallesi'ndeki evinde yaklaşık 5 yıldır yalnız yaşadığını anlatarak, 3 torununun bakımını kimin üstlendiğini bilmediğini öne süren Cihangül K, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Olayla bir alakam yoktur, bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Ben Deniz'in bir ara çocuklara baktığını duymuştum fakat Sezer'in çocukların bakımı ile ilgilendiğini ve üstlendiğini duymadım. Deniz'in kaldığı eve bir kere gitmiştim. Gittiğim zamanı hatırlayamıyorum. O zaman çocuklarda herhangi bir anormallik görmedim. Nur'un ölümü, diğer 2 torunumun yaralanması ile ilgili herhangi bir eylem içine girmedim. Çocuklara Deniz bakıyordu. Nur cezaevinden bana teslim edilmişti. Nur'u aldıktan sonra Deniz'e teslim ettim."

Çocuğun halası Deniz T. ise savunmasında, Nur Elif'in ölümüyle ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Nur Elif'in olay öncesi akşam mandalina yediğini dile getiren Deniz T, "Nur benim odamda yatıyordu. Saat 04.00 gibi öksürme sesine uyandım ve ambulansı aradım. Nur'u kucağımda ambulansa götürdüm. Ben de ambulansla hastaneye gittim. Nur ambulanstayken öldü." dedi.

Deniz T, yeğeninin bildiği bir hastalığının olmadığını aktardı.

Nur Elif'in kendisinin baktığı 8 aylık süreçte hiç hastalanmadığını, sağlığıyla ilgili herhangi bir anormallik yaşamadıklarını iddia eden hala Deniz T, "Nur'un açlıktan öldüğü iddiasını kabul etmiyorum. Hiç aç bırakmadım. Ağabeyi M.T'ye amcam Ali bakıyordu. Nur merdivenden düştüğü için yaralanmıştı. Vücudundaki izler ondan olabilir. Y.T'nin köpeği vardı. Onun yaralanması köpekten kaynaklıdır." diye konuştu.

Sanıklara evde kapıya asılı bulunan çan soruldu

Amca Sezer T. ise yeğeni öldüğünde kendisinin Antalya'da olduğunu belirtti.

Eskişehir'de bulunduğu süreçte yeğenlerinde herhangi bir anormallik görmediğini anlatan Sezer T, "Yeğenlerimi dövmedim, aç bırakmadım. Evden birkaç ay ayrı kaldım ama eve gelip para bırakıp ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyordum. Evde sabit olarak kalmadım. Nur Elif zayıf bir kızdı zaten. Eve geldiğim zamanlarda öyle bir zayıflama ya da anormallik görmedim. Ben böyle bir konudan yargılanmaktan hoşnut değilim. Benim olayla ilgim yoktur." ifadesini kullandı.

Duruşmada mahkeme heyeti tarafından sanıklara, Nur Elif'in öldüğü gün evde yapılan inceleme sırasında çekilen ve çocukların evden çıkışını engellemek için kapıya asıldığı öne sürülen çanın fotoğrafı gösterildi.

Sanıklar evde çan olmadığını iddia ederek böyle bir şeyi görmediklerini söyledi.

Deniz T, gösterilen çanın ne olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Odanın kapı koluna asılı çan benim evimde yoktu. Çanın ne olduğunu da bilmiyorum. Olay yeri inceleme raporunu da kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda iki ağabeyi ile yaşayan Nur Elif T. (6), 14 Aralık 2022'de rahatsızlanmasının ardından tedaviye alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, bakımsız kaldığı iddia edilen kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan halası Deniz T, amcası Sezer T. ve babaannesi Cihangir K. tutuklanmıştı.

Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede yer verilen adli tıp raporunda, Nur Elif T'nin farklı tarihlerde fiziksel istismara maruz bırakıldığı ve ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı gerçekleştiği belirtilmişti.

Ayrıca iddianamede, maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, soğuk bir ortamda, eşyasız, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından sanıkların haberdar oldukları, mağdur çocukların ve maktulün günlerce herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıklarına yer verilmişti.

Elif Nur T'nin günlerce hatta haftalarca aç bırakılarak şüpheliler tarafından ölüme terk edildiği aktarılan iddianamede mağdurların ise yine açlığa ve susuzluğa terk edildikleri buna rağmen sanıkların bu duruma aldırış etmeden yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuşken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri belirtilmişti.

Sanıkların, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, korumaya alınan 2 kardeş için "çocuğa karşı eziyet" suçundan 16'şar yıla kadar hapsi isteniyor.