Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Cumhuriyet Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki iş yerinden baklava almak isteyen vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk ilgi çekti. Kuyruğun uzunluğunu gören bazı vatandaşlar, bu anı cep telefonuyla görüntüledi.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu