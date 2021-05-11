Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesinde baklava almak isteyen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf tatlıcının önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Cumhuriyet Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki iş yerinden baklava almak isteyen vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk ilgi çekti. Kuyruğun uzunluğunu gören bazı vatandaşlar, bu anı cep telefonuyla görüntüledi.
Kilosu 18 ila 30 lira arasında değişen baklavalardan almak için bekleyenlere, polis ekipleri tedbirler kapsamında uyarıda bulundu.
İş yerindeki yaklaşık 2 ton baklava ise 3 saat sonunda tükendi.
Kaynak: AA
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