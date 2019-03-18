Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 'Bal Tuzağı 5' Operasyonu

Eskişehir'de 'Bal Tuzağı 5' Operasyonu

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini' olayları ile ilgili Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen Bal Tuzağı 5 operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 'Bal Tuzağı 5' Operasyonu, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini' olayları ile ilgili Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen Bal Tuzağı 5 operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kent genelindeki fuhuş olayları ile ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 15 Mart günü saat 07: 00 itibariyle Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara ve Sivas olmak üzere 4 ildeki eş zamanlı olarak "Bal Tuzağı 5" operasyonu yapıldı. Düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şüphelilerin 7'si, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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