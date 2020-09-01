Eskişehir'de balık sezonu durgun başladı - Son Dakika

Eskişehir'de balık sezonu durgun başladı

- Eskişehir'de balık sezonu durgun başladı Sezonun ilk günü hareketsiz geçse de balıkçılar gelecekten umutlu Eskişehirli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte açılan yeni sezonun ilk gününe durgun başlarken, önümüzdeki günlerde bu durumun düzelmesini umuyor.

- Eskişehir'de balık sezonu durgun başladı

Sezonun ilk günü hareketsiz geçse de balıkçılar gelecekten umutlu

ESKİŞEHİR - Eskişehirli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte açılan yeni sezonun ilk gününe durgun başlarken, önümüzdeki günlerde bu durumun düzelmesini umuyor.

15 Nisan tarihinde başlayan av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından tekneleriyle denize açılan balıkçıların ilk günkü kısmetleri tezgahlara gelmeye başladı. Eskişehirli balıkçılar, havaların sıcak olması sebebiyle yeterince balık avlanmadığını belirtirken, sezonun ilk gününde fiyatların da yüksek olduğu dile getirdi. Fiyatların istenilen seviyelere inmemesi, havaların sıcak olması ve pandemi sürecinin getirdiği zorluklar sebebiyle sezonun ilk gününde balık tezgahların çoğu boş kalırken, vatandaşların balığa olan ilgisi de yetersiz kaldı. Eskişehirli balıkçılar, 15-20 gün sonra havaların serinlemesiyle birlikte verimin ve talebin artacağını düşünüyor. İnsan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağı olan balığın bol avlanması ile birlikte fiyatlarının da inmesi bekleyen balıkçılar, sezonun ilk gününü anlattı.

"Bugün iyi geçmedi, ama bereketli bir sezon bekliyoruz"

Konu ile ilgili konuşan balıkçı Muharrem Şahin, sezonun birinci gününde balık tezgahlarında gerekli ilgi görülmediği dile getirdi. Şahin, "Sezon yeni başladı. Hayırlısıyla tam mevsimi olan sardalya balığı ile başladı. Hamsi bugün pek yoktu denizde. Ama bereketli bir sezon, bolluk olacağı görünüyor şuan. Sezonun birinci günleri her zaman böyle olur. Biraz ağır olur. Havanın da sıcak olması nedeniyle insanlar da biraz ağır yaklaşıyor balığa. Ancak ortalama 10-15 gün sonra hızlanır ve balıkta çok yoğun bir kalabalık olur" diye konuştu.

Fiyatlar hayli yüksek

Av sezonun açılmasıyla yeni sezona giren balıkçı Şahin, ilk günde gelen balıkları ve fiyatlarını anlattı. Şahin, "Bugün sardalya, istavrit, mezgit, çupra, deniz levreği, kaya levrek geldi. Karadeniz hamsisi fazla yok. Şuan bu mevsimde en çok gelen sardalya balığımızdır. Şuan sardalya balığını 20, çupra, levrek 35, mezgit 35-50 lira arasında, kaya levrek 35-40 lira arasında seyrediyor" şeklinde konuştu.

Balık tezgahlarında vatandaşların ilgisini de dile getiren Şahin, "Sakin, şuan daha pek kimse yok. Ama tek tük balığı sevenler gelip alıyor" diye sözlerine ekledi.

"15-20 günde durum düzeltir"

Diğer yandan Eskişehir Çarşı Balık Pazarında bulunun balıkçı Samim Yarıcı ise, "Sezonun ilk günü beklentilerinizi karşıladı mı?" sorusuna cevap vererek, "Yok karşılamadı. Mesela televizyonlarda diyorlar, 'palamut bol gelecek', ama palamut yok. Şuan da palamut nerede? Yok. Bulanlardan da 300 gramlık palamut balığın tanesi 30 lira. Bu herkes yiyemez. Ama şuanda sardalya zamanıdır. Sardalyalar nispeten ucuz. 20 liraya satıyoruz kilosu. Hamsi var. Boyu biraz ufak, ama kilosu 20 lira. Bugünlük böyle yani. Havalar soğursa bereket güzel olur. Ama bu sıcak havada tabi balık da pek denizde durduğu yerde durmaz. Soğuk su arıyor balık. O yüzden bir 15-20 gün biraz durgun geçer" diyerek anlattı.

Balık fiyatları sürekli değişiyor

Yeni sezondaki balık fiyatlarını da değerlendiren Yarıcı, pahalı fiyatların vatandaşların alım gücünü zorladığını belirtti. Yarıcı, "Balık fiyatları öyle fabrikadan veya tarladan çıktığı gibi değil. Balığın günlük fiyatı değişiyor. Geçen sene balıkçılık pek olmadı. Ama bugün bu ilk günden daha belli olmaz. Havlar da çok sıcak gittiği için balık az çıkar. İlk günü olduğu için millet de balığa pek yaklaşmıyor. Fiyatlar tabi denizden çıkan berekete bağlı. İnşallah, çok çıkar da ucuz satarız. Ama şuan da pek öyle bir ortam yok. Şuan da balık fiyatları biraz pahalıdır" dedi.

Eskişehir'de balık sezonu durgun başladı

Eskişehir, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de balık sezonu durgun başladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye "Kırmızı çizgi politikası" uyguladığını savunan Macron'a AK Parti'den sert tepki: Aynen iade ederiz Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaşma sağladı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı         
15:33
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:25
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Mardin'de yeni keşfedilen sarnıç İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin Mardin'de yeni keşfedilen sarnıç İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin         
11:01
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?         
10:35
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı         
09:19
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 23:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de balık sezonu durgun başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei