Eskişehir'de balıkçılar koronavirüs nedeniyle fiyatları indirdi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de bazı balıkçılar, zincir marketlerde başlatılan kampanyaya destek vermek için çupra ve levrek çeşitlerinde fiyat indirimine gitti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla başlattığı balık tüketim kampanyasıyla, zincir marketlerde levrek ve çupra balıklarının maliyetine satışını içeren çalışmanın ardından Eskişehir'de Arifiye Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan bazı balıkçılar da çupra ve levrek fiyatlarını indirdi.

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