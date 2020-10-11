Balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eskişehir'de evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki kız bebek hayatını kaybetti.

71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokağı'nda bir apartmanın 4'üncü kat balkonunda 7 yaşındaki ağabeyiyle oynayan Hazal A, dengesini yitirerek yere düştü.

Korkuluğun cam bulunmayan, yerine battaniye gerilen bölümünden düşerek yaralanan bebek, çevredekiler tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında bebeğin babasının işte olduğu, annenin ise evin bahçesinde ekmek pişirdiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.