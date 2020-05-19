Eskişehir'de balkonlardan İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Eskişehir'de balkonlardan İstiklal Marşı okundu

ESKİŞEHİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarında ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

ESKİŞEHİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarında ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okuyarak kutladı. Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayanlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını evlerinin balkonlarında kutladı. Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarda ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar saat 19: 19'u gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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