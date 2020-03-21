Eskişehir'de banklar kaldırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de banklar kaldırıldı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de koronavirüse karşı alınan tedbiler kapsamında, 'evinizde kalın' çağrılarına uymayan vatandaşlar için belediye harekete geçti.

Eskişehir'de banklar kaldırıldı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de koronavirüse karşı alınan tedbiler kapsamında, 'evinizde kalın' çağrılarına uymayan vatandaşlar için belediye harekete geçti. Özellikle risk grubundaki 60 yaş üzeri vatandaşların kullandığı banklar geçici olarak kaldırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kent merkezindeki oturma gruplarının yanı sıra bankları kaldırma kararı aldı. Ekipler, Reşadiye, Taşbaşı, İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok noktada özellikle risk grubunda bulunan 60 yaş üzeri vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırıldı.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:29 Kaynak: DHA

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