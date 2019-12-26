Eskişehir'de bir barın önünde tartışma sırasında bıçakla cinayet işlediği iddiasıyla tutuklanan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Yağız Altunsoy ile maktul Nahit Katıoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, Altunsoy'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyayı karara bağlamak üzere duruşmayı erteledi.

Olay

Eskişehir'de nisan ayında İsmet İnönü 1 Caddesi'nde bir barın önünde Hakan Yağız Altunsoy (18) ile Nahit Katıoğlu (27) arasında tartışma çıkmıştı.

Katıoğlu'nu 3 bıçak darbesiyle yaraladığı öne sürülen Altunsoy, olay yerinden kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan Katıoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamamış, olaydan iki gün sonra polise teslim olan Altunsoy ise tutuklanmıştı.