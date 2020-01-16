Eskişehir'de bar önünde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de bar önünde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'de bar önünde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'de bir barın önündeki kavga sırasında bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de bar önünde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de bir barın önündeki kavga sırasında bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Yağız Altunsoy (19) ile maktul Nahit Katıoğlu'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan Altunsoy, "Vicdanım sızlıyor. Olayın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin bile etmiyordum. Öldürme ve yaralama gibi kastım yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 18 yıl hapse mahkum etti.

Eskişehir'de geçen yıl nisan ayında İsmet İnönü 1 Caddesi'nde bir barın önünde Hakan Yağız Altunsoy ile Nahit Katıoğlu (27) arasında kavga çıkmıştı. Katıoğlu'nu bıçakla yaralayan Altunsoy, olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Katıoğlu yaşamını yitirmiş, olaydan iki gün sonra polise teslim olan Altunsoy ise tutuklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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