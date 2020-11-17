Eskişehir'de "başarı ödülleri" halk oylamasına sunuldu - Son Dakika

Eskişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen başarı ödülleri organizasyonunda, 54 kategoride yılın enlerinin seçilmesi için halk oylaması başladı.

Sanat, spor, politika, girişimcilik gibi bir çok kategoride ödüllerin verileceği etkinliğin halk oylaması www.eskisehirbasariodulleri.com web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Projenin koordinatörü Ahmet Can Akdemir, AA muhabirine, 54 kategorinin bulunduğu organizasyonda, ödüllerin 24 jüri üyesi ve halk oylaması ile sahiplerini bulacağını söyledi.

Akdemir, 20 Aralık'ta ödüllerin sahiplerini bulacağını belirterek, "Bu yıl organizasyonumuzun en önemli kategorisi sağlıkçılar. 2020 yılı denildiğinde başarı kelimesi en çok onlara yakışıyor. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılarımız için geceyi tertip edeceğiz. STK'lar, Sanayi ve Ticaret Odası, belediyeler, iş insanları gibi birçok alanda jüri üyemizin bulunduğu organizasyonun halk oylaması bugün itibarıyla başlıyor. Oylamaya katılmak isteyenler web sitemiz üzerinden kategoriler arasında seçimini yapabilirler." dedi.

Ödüle layık görülenlerin ulusal ve uluslararası çapta başarı elde ettiğini dile getiren Akdemir, şöyle konuştu:

"Eskişehir içinde düzenlenen bir ödül töreni gibi anlaşılıyor olsak da, aslında ödül sahiplerinin isimlerini duyduğumuzda konunun ulusal ve uluslararasında başarı olduğunu fark ediyoruz. Geçtiğimiz yıl spor dalında Sümeyye Boyacı, halk oylaması ve jüri tarafından ödüle layık görülmüştü. Firuzhan Kanatlı'nın iş insanı başarısı tartışılamaz. Ödül alanların başarısının Eskişehir'in dışına çıktığının farkındayız. Organizasyonun temel amacı marka haline gelen Eskişehir'e teşekkür etmek. Projeye katılım sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ödüller, halk oylamasının tamamlanmasının ardından finale kalanların jüriler tarafından da değerlendirilmesi sonucunda 20 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.