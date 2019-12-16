Eskişehir'de başarı ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Eskişehir'de başarı ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Eskişehir'de bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir Başarı Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Eskişehir'de başarı ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Eskişehir'de bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir Başarı Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.


Eskişehir'de ilk defa düzenlen 'Başarı Ödülleri' halk oylaması ve jürinin oyu verdiği oylar sonucunda belli oldu. Eskişehirlilerin internet üzerinden yoğun katılım sağladığı proje de 48 farklı alanda başarılı olanlar seçildi. Eskişehir'de adlarından sıkça bahsedilen işletmeler, başarılı kurumlar ve örnek gösterilen kişiler arasından bu yıl Eskişehir'in başarılı olarak seçilenlere ödülleri özel bir restorantta düzenlenen etkinlikle verildi. Ödül törenin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy ile Soner Yüksel yaptı. Siyasi alandan iş hayatına ve şehrin önde gelenlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte ödül töreni öncesinde ise bir defile düzenlendi. Düzenlenen Espark defilesi sonrasında ödül törenine geçildi. Başarılı olanların ödülleri protokol üyeleri ve projeye sponsor olanlar tarafından takdim edildi.


Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Ahmet Can Akdemir, "Eskişehir'de böyle bir birlikteliği görmek çok güzel. Böyle görkemli bir törende ödüllerimizi dağıttık. Umarım her sene aynı coşkuyla bu ödülleri vermeye devam ederiz. Bu projeye önayak olmak gurur verici. Tüm destekleyenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
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