Eskişehir'de başarılı polisler ödüllendirildi - Son Dakika

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan başarılı polis memurları Vali Özdemir Çakacak'ın da katıldığı programda ödüllendirildi.

Polis Evi'nde düzenlenen ödül törenine, Vali Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve ödül alacak emniyet mensupları katıldı.



Programda, görevlerinde üstün gayret ve başarı gösteren farklı birimlerde çalışan polis memurlarına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler Vali Çakacak,, İl Emniyet Müdürü Dinç ve Huzur Sevenler Derneği Başkanı Şahin tarafından takdim edildi.



Polis teşkilatında görev yapan memurların moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik hayata geçirilen çalışmadan övgüyle bahseden Vali Çakacak, ödül alan ayın polis memurlarını başarılarından dolayı kutladı.