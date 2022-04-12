Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı - Son Dakika
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Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı

12.04.2022 12:59
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen ilk Türk bilim insanı fizik mühendisi Dr. Canan Dağdeviren ile koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr.

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen ilk Türk bilim insanı fizik mühendisi Dr. Canan Dağdeviren ile koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin balmumu heykellerini yaptı.

Eskişehir'deki 'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ne, dünya tıp tarihine geçen Türk bilim insanlarının heykelleri de eklendi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, giyilebilir kalp pili, akıllı yapay zekalı ilaçlar gibi icatlarıyla tıp literatürüne adını yazdıran, '30 Yaşından Küçük 30 Bilim İnsanı' listesine giren ve Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne en yüksek oyla seçilen ilk Türk bilim insanı olan fizik mühendisi Dr. Canan Dağdeviren, aşı çalışmaları ile milyonlarca insanın hayatını kurtaran BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin balmumu heykelleri, müzede sergilenmeye başladı. Balmumu heykelleri, hem yoğun ilgi gördü hem de benzerlikleri ile ziyaretçilerin beğenisini topladı.Açılışı 19 Mayıs 2013'te yapılan ve balmumu heykel müzelerinin Türkiye'deki ilk örneği olan 'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde; başta Atatürk olmak üzere tarihi, kültürel karakterler ile geçmişten bugüne bilim, medya, sanat, siyaset ve spor dünyasında yer alan ünlü isimlerin heykeli bulunuyor. Müzenin tüm gelirleri ise engelli ve kız çocuklarının eğitimine harcanıyor.


Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı - Son Dakika


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