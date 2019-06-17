Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de baskın yağış
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Eskişehir'de baskın yağış

1 saat önce

Eskişehir kent merkezinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de baskın yağış, System.String[]
Eskişehir kent merkezinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir kent merkezinde akşam saatlerine doğru havanın kararması ile aniden bastıran sağanak yağmur birçok yerde ciddi su birikintilerine neden oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız olarak yağan dolu ve yağmur, cadde ve sokaklarda sele neden oldu. Duruma hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar çareyi iş yerlerine girmekte bulurken, bazı vatandaşlar ise adeta sırılsıklam oldu. Bina olukları suyla dolup taşarken, işlek caddelerde oluşan su birikintileri vatandaşların ulaşımını engelledi. Özellikle alt geçitlerde biriken sular ise trafikte aksaklıklara neden oldu. Bazı bölgelerde biriken dolu bir süre erimeden bölgeyi beyaza bürüdü. Öte yandan Eskişehir Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışların hafta boyunca yer yer etkili olacağı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:25 Kaynak: İHA
Dolu Yağışı, Eskişehir
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