Eskişehir'de bayram tatili trafiğine "drone" ile denetim - Son Dakika

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu olan kara yollarında drone ile denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezini Bursa, Ankara ve Kütahya'ya bağlayan güzergahlarda kontrollerini artırdı.

Sürücüleri ikaz eden ekipler, drone da kullanarak denetimlerde bulundu.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlü ekiplerince bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kazaların önlenmesi amacı ile ek tedbirler alındığı bildirildi.