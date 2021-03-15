Eskişehir'de bazı iş yerleri ile toplu taşıma hizmetlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğuna ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınının yayılmasını engellemek için normalleşmenin HES koduyla sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Kurulun kararına göre, şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, halı saha ile tüm konaklama tesislerine girişlerde, şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yolcu taşımacılığında, tüm kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri ve yeme içme yerleri ile yüzme havuzu gibi tesislere girişlerde, B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlarda HES kodu kontrollerinin yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

İş yerleriyle ilgili uygulama hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları, spor merkezleri girişlerinde ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere girişlerinde, HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanması, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası uygulanması oy birliğiyle kararlaştırılmıştır."