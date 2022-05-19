Haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli yakalandı

19.05.2022 13:39
Haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, 26 Nisan-18 Mayıs tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; 'dolandırıcılık, hırsızlık, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Simav'da hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs evinde yakalandı Simav'da hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs evinde yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 14:11:29. #1.13#
SON DAKİKA: Haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement