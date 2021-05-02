"Dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yenibağlar Mahallesi Cantürk Sokak üzerinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Kemal Y.'yi takibe aldı. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı deneyen şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kemal Y.'nin yapılan üst aramasında 2,34 gram metamfetamin ile 6,30 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli Kemal Y.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. - ESKİŞEHİR

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