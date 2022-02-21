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ESKİŞEHİR - Belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı

21.02.2022 14:46
ESKİŞEHİR - Belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de belediye otobüsünün şoförünü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de belediye otobüsünün şoförünü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Sürücü Barış Odabaşı'nın "otobüse biletsiz binme" meselesi yüzünden çıkar tartışmada bıçakla yaralanmasının ardından polise teslim olan Gökhan P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Muttalıp Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde durağa yanaşan 26 BL 511 plakalı belediye otobüsüne biletsiz iki kadın binmişti. Şoför Odabaşı ile tartışan kadınlardan birinin telefonla haber verdiği yakını, durağa gelip sürücüyü bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Odabaşı hastaneye kaldırılmış, şüpheli Gökhan P. ise polis merkezine giderek teslim olmuştu.

ESKİŞEHİR - Belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı
ESKİŞEHİR - Belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı
ESKİŞEHİR - Belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı
ESKİŞEHİR - Belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı
ESKİŞEHİR - Belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı

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Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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