Eskişehir'de belediye ücretsiz maske dağıttı - Son Dakika

Eskişehir'de belediye ücretsiz maske dağıttı
6 saat önce
Eskişehir'de belediye ücretsiz maske dağıttıESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, tramvay gişelerinde ve pazarlarda ücretsiz maske dağıtmaya başladı.
Eskişehir'de belediye ücretsiz maske dağıttı
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, tramvay gişelerinde ve pazarlarda ücretsiz maske dağıtmaya başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce, tramvaylarda ve gişelerde özel güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Araçlara maskesiz yolcu alınmayacağını belirten yetkililer, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:26 Kaynak: DHA
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