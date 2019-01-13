Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Belediye Vatandaşa Manda Dağıtacak

Eskişehir'de Belediye Vatandaşa Manda Dağıtacak

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alpu ilçesinde vatandaşlara 50 manda hibe edecek.

Eskişehir'de Belediye Vatandaşa Manda Dağıtacak, System.String[]
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alpu ilçesinde vatandaşlara 50 manda hibe edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, manda yetiştiriciliğinin canlandırılması için Bozan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'yle protokol imzalandı.

Prokolle, Alpu ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlara 50 manda verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, hayvancılığın önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ülkemiz tarım ve hayvancılıkta hızla geriliyor. Böyle giderse gelecek kuşaklar yiyecek ekmek, içecek süt bulamayacak. Büyükşehir belediyesi olarak işte bu gerçekten hareketle tarımsal kalkınma projelerine çok büyük önem vermeye başladık. Çiftçimizi, üreticimizi hem para kazanacakları hem de ülke tarımına hayvancılığına katkı sağlayacakları alanlarda destekliyoruz. Tarım ve hayvancılığın tohumundan ilacına her yönüyle dünya çapında hızla küresel şirketlerce tekelleştiği bir dönemde bizlerin kurtuluşu bir olmaktan, güçlerimizi birleştirmekten geçiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Alpu, Eskişehir, Güncel
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